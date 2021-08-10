國民黨立委林奕華追蹤第二類疫苗優先施打名單，發現第二類中，「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」已經有2335人已接種國際疫苗。林奕華質疑，疫苗生產應不是第一線高風險成員，為什麼把疫苗生產列入高風險，不是衛福部說是就是的。

林奕華認為，醫護人員必須第一線接觸染疫者，甚至警察、消防人員也會直接接觸到染疫者，列為優先施打人員合情合理。不過疫苗生產為什麼算是高風險人員？衛福部以職權之便，要給誰打疫苗，就給誰打疫苗，認為是就是。

疾管署莊人祥指出，被列為第二類優先接種對象的「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」都在半夜包裝和運送疫苗，若在運送疫苗過程有任何人感染且造成群聚，將會影響疫苗運輸，這樣一來「全台都不用打疫苗了。」

對此，林奕華則認為這些都是推託之詞，若以此為標準，那全台灣哪個工作沒有群聚風險，哪個人民不是都應該加以保護的呢？

林奕華表示，7月8日他就去函衛福部，要求提供的是「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」以「企業、公司別」的人數，但至今衛福部只願意提供疫苗生產跟倉儲人員分別的總數。對於疾管署造冊施打狀況衛福部說不清楚很奇怪，疾管署就是衛福部的一部份，現在人民在意的就是官員跟人民搶打國際疫苗。

林奕華指出，第二類人數本來是9萬，膨脹到現在已經達27萬，且都是打國際疫苗，到底哪些人不斷進入第二類成為施打名單？食藥署超打到169％，卻被發現包含食藥署署長吳秀梅擔任董事長的醫藥品查驗中心175人，國產疫苗審查也要經過他們，他們卻已經國際疫苗打好打滿。