疫苗數量不夠是實情，但政府高官一直在粉飾、一直在唱高調，說疫苗絕對夠，結果連自家人都看不下去，日前在臉書開罵，麥勾騙啦！

卡神楊蕙如在臉書指出，「第二類的官員」不應該來跟民眾搶AZ、莫德納和之後的BNT，畢竟現在國際疫苗荒，買的國際疫苗數量不多，最近進貨又卡住了，應該要求第二類人員們第二劑施打高端。

楊蕙如立場一向偏綠，還被認為是綠營側翼，擅於帶風向，怎麼，這回吃了誠實豆沙包了，把心底的話全兜出來了？

疫苗夠不夠大家心知肚明，可就有人想掩飾、不說實話，背地裡又偷偷搶打外國疫苗，「打好、打滿、打爆」，食藥署更以第2類名義特權「超打」169%疫苗，怎麼對國產疫苗這麼沒信心哪？上面長官不是一再呼籲大家留著手臂打高端嗎？簡直是公然抗旨！

老百姓不容蒙騙，現在連網軍頭頭都站出來講實話了，說楊蕙如轉性了嗎？並不，有網友回應，「這個黨有人誤判形勢，沒想疫情會爆發。」楊蕙如回應：「忠言逆耳，再不改就沒救了」；還有人說：「也需謝謝中共，未阻擋是關鍵」，楊蕙如則回：「謝謝中共幹嘛？」可見她的底色仍然未變，只是她的良心發現。

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