美國人支持阿富汗打的這場仗，活生生擺在世人面前，想遮也遮不掉、想否認也否認不了。現在結束了，究竟給台灣什麼啟示呢？

川普說：「不出10天就可結束阿富汗戰爭」，他的繼任者做到了。

拜登說：「我們至少可守30天」，結果3天後喀布爾淪陷。

美國人說：「美國回來了」；結果是美國人回家了！

美國防部：「沒有人拋棄阿富汗」，只有美國人拋棄阿富汗！

甘尼總統說：「我會跟我的國民共存亡」，結果塔利班還沒進城，總統搭機先跑了。

美國說：「阿富汗政府軍和叛軍比例是30：7」，結果最後拿掃把抵抗的一個都沒有。

民進黨說：「今日香港，明日台灣」；有人說：「今日阿富汗，明日台灣」。

美國提供880億美元整建阿富汗武力，結果一半倒賣給舊貨攤，最後全數便宜了塔利班。台灣向美國購買武器，有前車之鑑，美國會賣尖端武器給台灣嗎？台灣還需要買那不堪使用的次級品嗎？

台灣還要相信口口聲聲協防台灣的美國嗎？誰敢保證最後美國不會像越南、阿富汗一樣撒手不管，變成台灣要自己打這場仗？

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