前兩天，國民黨披露外交部神速通令駐中南美洲及加勒比海使館，調查友邦受贈高端疫苗意願，民進黨立刻要求外交部嚴辦洩密人員。

事有湊巧。民進黨嚴查外交部洩密同天，俄國外交部發言人沙卡洛娃暗示，海地總統摩依士遇刺身亡，可能與他有意不再承認台灣以及美國對此事的態度有關。沙卡洛娃說：「不排除美國知道了中國與亟需疫苗的海地接觸。」言下之意，美國後院豈容中國進駐？

沙卡洛娃除指稱刺殺摩伊士的外籍傭兵曾經逃竄到我駐海地大使館外，並未提出確鑿證據；我外交部聞訊後，也立刻對「不實臆測及刻意誤導視聽的言論」，表示遺憾。

不過，回顧今年4、5月間，友邦宏都拉斯、巴拉圭都曾面臨中共「疫苗外交」的壓力，兩國都曾要求台灣與美溝通，分享美國庫存的疫苗。因此，所謂台美涉入海地總統暗殺事件，可謂「事出有因，查無實據」。

儘管事出有因，查無實據，沙卡洛娃一席話仍有啟發性：第一，美國在拉美地區雇用傭兵，影響當地政經局勢，劣跡斑斑。第二，美國確曾因中共在拉美外交攻勢，警告台灣友邦不得與台斷交。第三，摩伊士甫遭刺殺，內情混沌，台灣此時捐贈並未獲得國際認證的土產高端疫苗，「台灣捐高端，美國秀棒子」？台美聯合作業？也難怪，外交部要將捐贈高端疫苗一事列為機密。

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