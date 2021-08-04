波蘭上月傳出計畫將數百萬劑新冠疫苗轉售其他國家，近期也評估擬以捐贈方式支援台灣疫苗。對此，外交部發言人歐江安表示，會持續密切注意並找尋機會，與理念相近的民主夥伴洽談疫苗合作事宜，包括疫苗的採購、商借、贈與、轉讓等各種可能，

歐江安說，為因應國際疫苗短缺及供貨延遲，並且提升國人疫苗施打覆蓋率，政府始終鍥而不捨，透過各種管道努力爭取更多疫苗，並且促成疫苗早日運抵台灣；上月31日立陶宛政府捐贈我方的2萬劑AZ疫苗順利提前2個月運達台灣，就是最好的例證。

歐江安指出，外交部另也持續密切注意並找尋機會，與理念相近的民主夥伴洽談疫苗合作事宜，包括疫苗的採購、商借、贈與、轉讓等各種可能，或促請國際現有疫苗分配平台（COVAX）及我國已採購的管道加速供貨，以及其他經由雙方或多方商議可行且符合各自法律規定的作法。

歐江安強調，在政府、民間及國際友好夥伴的共同努力協助下，美國、日本、立陶宛、斯洛伐克及捷克均提供疫苗協助台灣抗疫，充分發揮理念相近國家友愛互助的珍貴情誼，展現良善循環所產生的巨大正向能量。不論是任何有意捐贈或轉售疫苗給台灣的國際夥伴，外交部都樂見其成，也會持續要求我國第一線的駐外館處隨時呈報任何進展。如果有確認的結果，外交部會適時向國人報告。