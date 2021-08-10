Delta強勢攻入各國，造成新一波疫情又起，小兒科醫師胡殿詮分析各款疫苗抗Delta的研究數據，無論是打2劑BNT、莫德納或是AZ，對Delta的防護力都有限，但在預防住院與重症上的數據都維持在90％上下。另不少人好奇疫苗混打的效果是否更好，他坦言真的不知道，因為沒有相關的數據，但他個人是不敢抱太大的希望。

胡殿詮日前在臉書發文表示，近日傳出mRNA疫苗對Delta的防護力可能沒想像中好的說法。根據以色列公布的數據顯示，打完2劑BNT疫苗的保護力，對重症的保護力會隨時間過去越來越差，且半年後對Delta變異株的保護力約剩16％，但對防住院保護力有82％、重症則有80％。這個數字不算理想，因此以色列政府決定施打第三劑疫苗。

胡殿詮指出，美國麻州的某個城鎮，七月驗出469個新冠病患，其中90％是Delta變種，令人比較擔憂的是，這裡面有74％的人打過完整2劑疫苗，其中46％的人是打BNT，38％是打莫德納，16％是打嬌生。這恐怕意味著，無論是打2劑BNT或2劑莫德納，對Delta的防護力都很有限。

胡殿詮接著說，AZ疫苗對Delta的結果也沒比較好，上個月新英格蘭醫學雜誌（NEJM）一篇研究提到，打完2劑AZ對Delta僅67％的防護力，但這並不讓人驚訝，因為多數研究者認為AZ的強項在於T細胞而非抗體，而抗體主要是預防感染、T細胞則是防重症。因此AZ對Delta大概就是「防不住它進來、但防得住它作怪」。

胡殿詮認為，雖然Delta看起來攻破了各個疫苗的防線，但在住院與重症的保護力上，各廠牌的疫苗大概都維持在90％上下的數字，對於死亡的保護力則是更好。雖然數據看起來比先前的英國Alpha變異株差，但也不至於差到令人失望，至於這些重症保護力，會不會隨時間衰減？這很值得注意，未來幾個月美國、英國和以色列應該會有更多的數據出來。

胡殿詮總結，面對強勢的Delta變異株，無論是打2劑莫德納、2劑BNT、2劑AZ疫苗的保護力都降低。至於混打疫苗會不會比較好？他真的不知道，因為沒有相關數據，但他個人是不敢抱太大的希望，畢竟之前AZ＋BNT或AZ＋莫德納的組合，抗體最好也跟2劑BNT或莫德納差不多。

胡殿詮表示，他認為各家疫苗「隨時間衰減」的程度，需要非常小心。而疫苗混打的衰減速度目前不得而知。他並呼籲大家，目前看來還是有疫苗就去打是最理想的，畢竟現在貪小便宜、斤斤計較，半年後恐全都變了樣。