「宅神」朱學恒談及五倍券及高端疫苗議題，表示之前一直以為是開玩笑的，但沒想到「真的有人覺得不發現金發券非常好，也真的有國產高端死忠支持者！」不僅有人拿園遊會的消費券比喻成五倍券，還有人邊排隊打AZ邊高喊支持高端。

朱學恒昨（15）日在臉書表示「我要笑幾件事」，首先他提到，有人說發現金不好，是因以前參加園遊會時有消費券一定業績比較好，讓他直呼「這是甚麼邏輯，園遊會經濟嗎？是國小學生規劃出來的嗎？」人家買了券就是要花，不花也是丟掉，當然會去買你的爛東西，但如果是現金就不可能，「有夠北七，小學當班長也不夠格」。

「宅神」朱學恒在臉書談及五倍券及高端疫苗等議題。（圖／摘自朱學恒臉書）

至於「高端死忠支持者」，朱學恒分享先前有網友call in說前幾天剛打完AZ，結果遇到兩個人一邊排隊打AZ，一邊說一定要支持高端，而且還超大聲地講，唯恐所有人不知道。朱學恒怒批，「X的這是甚麼爛演技啦！可以回家去演嗎？」

此外，朱學恒也引述媒體報導，針對雙北疫苗出現空窗期，衛福部長陳時中表示，看來新北接種效率很高，並希望大家「忍耐一下」，面對空窗期大家都有壓力。對此，朱學恒提到過去有一堆側翼在笑說雙北疫苗打得慢，結果現在疫苗一不夠，就變成說疫苗接種站可以設置少一點，大家有耐心一點？讓他直呼「這是你的側翼你養的狗出來咬人，怎麼會咬完不認帳呢？」