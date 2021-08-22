國內疫情趨緩，國防部跟內政部研擬9月開始恢復役男徵集，行政院長蘇貞昌日前指示國防部，評估入伍新兵施打疫苗、快篩，避免成為防疫破口，但台灣現在疫苗只剩高端，讓不少尚未服役的年輕人怕爆，甚至有人寧願逃兵被關，也不要打高端，原因是怕會死掉。

各界關注新兵入伍後，是否會安排役男施打高端疫苗，疫情指揮中心指揮官陳時中昨天(21日)表示，會根據國軍戰力評估和保存的必要性發配疫苗，有什麼疫苗就打什麼，不會強迫施打，然而國內只剩高端，沒其他選項，《東森新聞》報導，民眾一聽到入伍要打高端，有人竟說會選擇逃兵，「我逃，一定逃，我願意直接被關」，他表示，重點是怕會不會死掉，所以寧願逃兵也不打高端。

另一位民眾也說，入伍不想要打高端，第三期實驗還沒做完，感覺被當作白老鼠，測試也沒錢拿。但也有民眾指出，疫苗沒得選打高端也沒意見，「有得打就好，頂多沒保護力」。

此外，第六輪公費疫苗將在明天(23日)開打，只提供高端，總計59.9萬人已完成預約，同時疫情指揮中心也宣布高端二度加開預約，有20萬人符合資格，預約截止時間至周二(24日)下午6點止，並於周五至下周日(27至29日)施打，日前改選高端的副總統賴清德預計可在這批打到，陳時中表示，目前仍有20多萬劑高端在檢驗中。