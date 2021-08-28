開學季將到來，大學師生未全面施打疫苗，擔憂群聚風險，中興大學今(28)日傳出開學前三周採線上教學，台大、台師大下周將討論相關規畫，政大則表示開學時程尚未確定，世新大學則是如期9月22日開學，但採「同步分流」上課，文大尚待教育部公布開學指引再議。

擔心校園群聚釀風險，大學多延至9月22日開學。至於授課方式，台大教務處將在下星期二舉行的行政會議討論規畫案；台師大則是不會延後開學時間，同樣維持在9月22日，但是否採取線上教學，同樣也是下周研擬；台科大也將在9月22日如期開學；而包含台大、台師大與台科大在內的「台灣大學系統」，決議一定會步調一致。

政大則表示，開學時程目前尚未訂定，待9月7日召開全校防疫大會才能確定。

世新大學校長吳永乾則說，「私立大學校院協進會」與「優久大學聯盟」早在7月初便決定，私校與會內各校都延後一周在9月22日開學，時程之所以無法再延期或更動，在於學期得避開農曆過年與大學學測，因此強調世新大學如時開學，並配合指揮中心規定室內以80人為上限，屆時上課採取「同步分流」的方式，大班課分為A、B兩班，或同步採實體與線上進行，做法與去年相同。

文化大學校長徐興慶則說，目前朝向遠距教學來規畫授課方式，學校的「最大公約數」雖以「優久大學聯盟」決定為主，最後仍依照教育部開學指引來辦理，還有會觀察開學時的疫情情況，再確定遠距或實體授課。

徐興慶強調，就算BNT疫苗已開放進口，目前僅開放12到18歲學子施打，「大學生能打到的很少」，所以是否實體開學，還會再討論。