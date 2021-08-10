台灣鬧疫苗荒，AZ和莫德納不夠打，因此第六輪疫苗接種將開放高端上場。對此，中華民國防疫學會理事長王任賢呼籲大家，別落入政府的圈套！並呼籲打了首劑莫德納的人，不要在疫苗空窗期去打高端，因為打高端就像是打入水一樣，沒有效。

第五輪疫苗打莫德納，符合資格的民眾可上網預約接種，預計將在8月11日至8月17日開始施打；由於第五輪打完以後，國內AZ與莫德納疫苗的數量不夠，因此指揮中心也宣布第六輪將由國產高端疫苗上場，預計在八月下旬開放預約。

進口疫苗不夠打，讓許多民眾猶豫是否該選擇打高端，對此，中華民國防疫學會理事長王任賢呼籲大家，不要掉進政府的圈套，在疫苗空窗期去打高端疫苗，因為打高端就像是打入水一樣沒有效，所以他不建議打第一劑莫德納的民眾，第二劑去打高端。

台灣疫苗庫存量不足，指揮中心指揮官陳時中昨也在記者會上坦言，疫苗庫存量告急，因為登記要打疫苗的人，比起政府能供應的量還多，對於目前急需疫苗的緊急狀況，他們也持續與廠商聯絡，希望疫苗可以盡快抵達。

另外由於疫苗不夠的緣故，指揮中心先前也宣布，除了第一類至三類的公費接種對象與孕婦可在四周內預約打第二劑莫德納之外，其他人的兩劑接種間隔時間將延長至10至12周左右，讓不少人擔憂疫苗保護力是否會因為間隔太久而受到影響。

陳時中昨在記者會上被追問，如果莫德納最後還是無法及時抵達台灣，是否會再延長第二劑的接種時間，對此他避而不談，只是不斷強調打第一劑就可以產生足夠的保護力，總比完全沒打還更好，現在台灣主要會先拚第一劑的疫苗覆蓋率。