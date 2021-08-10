疫苗供應不足，外界質疑是否大陸介入？蔡英文總統日前接受專訪未正面回應，只表示「確實在採購疫苗上，當初面臨很大的困難」。至於國產疫苗爭議，她說，臺灣所進行的擴大第二期臨床實驗中，參與人數是一般實驗的倍數，至於「免疫橋接」方式，「我們也注意到近來日本也在採取類似的作法」。

蔡英文日前接受日本「文藝春秋」月刊視訊專訪，對於今年5月變種病毒侵台，疫苗供應不穩定，引發外界對政權的批判，蔡英文表示，臺灣在5月19日將全國警戒提升至「第三級」，限制集會及關閉娛樂設施等，對民眾的行動予以限制。同時因全球性疫苗不足，發生採購的疫苗無法如期運抵的狀況。許多民眾受到非常大的影響，社會呈現出不安的情緒。

不過她說，因為政府與人民不斷的持續努力，進入7月後感染狀況就較為穩定。國內的新增感染人數跟之前相比，感染狀況已受到控制。7月27日起警戒狀態從「第3級」降為「第2級」，民眾也較為放心。但依然不能鬆懈，盼能繼續努力，逐漸恢復到新冠疫情前的日常生活。

蔡英文5月曾明白表示「中國介入」臺灣與德國BNT公司間的新冠疫苗採購契約。外界質疑現在中國是否仍繼續「介入」？蔡英文未正面回應，只表示，確實在採購疫苗上，當初面臨很大的困難。

但她說，臺灣為此受到國際社會的注目，日本及美國等國家，協助提供疫苗。「我也要藉這個機會，由衷地表達感謝」。另外臺灣政府也正式授權民間企業與團體，就採購疫苗進行談判。結果，臺灣的大型企業台積電、鴻海，以及慈善團體慈濟基金會等，在官民合作下成功地採購到疫苗。

她也強調，國產疫苗在臨床實驗上也有成果，盼儘快得以開始接種。「跟最初的階段相比，疫苗的供應已呈現穩定」，但為滿足民眾今後的需求，我們仍將持續盡最大的努力。

對於國產疫苗的開發，蔡英文強調，臺灣所進行的擴大第二期臨床實驗中，參與人數是一般實驗的倍數，因此，得以採集到更多的數據。另外，也採用了活用國外臨床實驗的「免疫橋接」方式。這個方法得以縮短新疫苗得到認證的所需時間，「我們也注意到近來日本也在採取類似的作法」。

對於網路各種假訊息，蔡英文表示，我們非常重視傳染病對策中的群眾溝通工作。中央流行疫情指揮中心每天無休召開例行記者會，說明政府的對策。每天的記者會中也接受記者的詢問，讓外界得以見到雙方的詢答，是透明性非常高的資訊公開。

她說，指揮中心受到民眾的高度信賴，也因此，民眾願意遵守指揮中心所呼籲的隔離和檢查、以及接種疫苗順序等規範。政府與民眾成為一體，有助於防疫的工作。

對於台灣無法參加世界衛生大會（WHA），蔡英文也重申，全球的公眾衛生不應該出現「地理上的空白」。臺灣2300萬人的健康權利不應遭到漠視，不該遭到特定政治意識形態的壓迫。