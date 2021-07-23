太平洋島國友邦帛琉與我國的旅遊泡泡，因為我國爆發社區疫情傳染而暫時中止，而帛琉政府昨天簽署行政命令，開放大陸和港澳人士入境。外交部表示，這是帛琉逐步開放國境的一環，與台帛間的觀光旅遊安排没有直接關聯。

外交部表示，由於我國5月中旬爆發社區疫情傳染，中央疫情指揮中心將疫情警戒提升至第三級，基於妥善控制國內疫情，並考慮到帛琉對於新冠肺炎（COVID-19）確診病例的醫療能量，因此兩國的旅遊泡泡暫時中止。然而目前帛琉全國的成人幾乎都已完成疫苗接種，12歲以上青少年也將開始施打疫苗，很快就可以達成群體免疫。

外交部指出，我國疫情已經獲得妥善控制並趨於穩定，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）非常盼望台帛兩國儘快重啟觀光旅遊的方案，外交部對於重啟台帛兩國的觀光旅遊發展也一直與帛方維持緊密的溝通聯繫。

外交部進一步指出，我國中央流行疫情指揮中心已於本月23日宣佈，自7月27日至8月9日調降疫情警戒至第二級，這將使重啟台帛觀光旅遊的環境更為成熟。外交部正持續與指揮中心、交通部等機關及業界聯繫商議，希望能夠回應帛琉惠恕仁總統的期待，儘快恢復並促進兩國觀光旅遊業及人民之間的互動往來。

外交部強調，有關帛琉政府宣布重新開放具有中、港、澳旅遊史以及轉機史的旅客入境一事，這是因為帛琉幾乎已達到群體免疫，繼開放台灣、關島航線後，逐步開放國境的一環，與台帛間的觀光旅遊安排没有直接關聯。