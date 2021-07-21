美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）、日本外務事務次官森健良及韓國外交部第一次官崔鐘建（Choi Jong Kun）今天在日本東京舉行會談，強調維繫台海和平穩定重要性。外交部表示，我國政府將在既有深厚基礎上與美、日、韓等理念相近國家緊密合作，捍衛民主價值及以規則為基礎的國際秩序，共同維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。

外交部指出，美日韓三國外交次長級會議結論堅定呼應本年3月日美安全諮商「2＋2」會議聯合聲明、4月日美峰會聯合聲明、5月美韓峰會聯合聲明、日本─歐盟領袖峰會聲明、6月日澳外交暨國防部長「2＋2」會談、以及G7領袖峰會聯合公報內容，再次提及「維持台灣海峽和平穩定的重要性」，顯示日本、韓國及美國等理念相近國家政府高度關注台海安全。

外交部再度表示高度歡迎與由衷感謝，未來我方將持續敦促理念相近國家重視台海和平對區域繁榮及穩定的重要性。外交部一貫樂見並歡迎國際社會重視台灣海峽的和平與穩定。

外交部強調，台灣位處東亞第一島鏈的重要樞紐，在區域穩定及繁榮上扮演關鍵角色，我國政府將在既有深厚基礎上與美、日、韓等理念相近國家緊密合作，捍衛民主價值及以規則為基礎的國際秩序，共同維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。