中國國務委員兼外長王毅26日下午在天津會見美國副國務卿雪蔓。王毅指出，中美應通過不間斷對話增進瞭解，防止誤判，更好管控分歧。中國的發展不是為了取代美國，也不建立在美國衰落的前提之上；「雙方誰也取代不了誰，誰也打倒不了誰」。王毅並拋出防止中美失控三底線，強調，台灣問題，更是重中之重。如果「台獨」膽敢挑釁，中國有權利採取任何需要的手段予以制止；奉勸美方在台灣問題上務必恪守承諾，務必慎重行事。

根據大陸外交部網站公佈內容，王毅表示，當前中美關係面臨嚴重困難和挑戰，下步是走向衝突對抗還是得到改善發展，需要美方認真思考，作出正確選擇。你此次訪華是中美接觸對話的組成部分，雙方應通過不間斷對話增進瞭解，消除誤解，防止誤判，更好管控分歧。

王毅說，美新政府總體上延續了上一屆政府的極端和錯誤對華政策，不斷挑戰中國底線，加大對中國遏制打壓，中方對此堅決反對。出現上述問題，歸根到底在於美方的對華認知出了問題，把中國視為最主要對手甚至朝敵手方向推進，企圖阻擋和打斷中國的現代化進程。這一企圖現在不可能實現，將來更不可能實現。

王毅強調，我要清晰、明確地告訴美方，中國的發展振興有著巨大內生動力，是歷史演變的必然趨勢。中國特色社會主義完全符合中國的國情和需要，已經並將繼續取得巨大成功。中國共產黨和中國人民血肉相連、命運與共，始終得到14億中國人民發自內心的擁護和支持。中華民族偉大復興已經進入不可逆轉的歷史進程，任何勢力、任何國家都無法阻擋。中國各族人民走向現代化也是人類文明進步的偉大進程，任何勢力、任何國家都不應阻擋。

王毅指出，我也要清晰、明確地告訴美方，中國將繼續堅持走和平發展道路，奉行互利共贏的開放戰略，絕不會走國強必霸的老路，願與世界各國包括美國在內實現共同發展、共同繁榮。中國是二戰以來國際秩序的創立者之一，也是受益者之一，我們不會另起爐灶，也無意另搞一套。中國將堅定維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序，維護以聯合國憲章宗旨和原則為根基的國際關係基本準則。

王毅說，我還要清晰、明確地告訴美方，中國發展的目的是為全體中國人民謀幸福。正如習近平主席所指出的，人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標。中國的發展不是要挑戰美國，也不是為了取代美國。我們從來沒有興趣賭美國的輸贏，中國的發展也不建立在美國衰落的前提之上。我們從不輸出意識形態和發展模式，因為我們有一個基本立場，那就是，各國都應該自主探索符合本國國情的發展道路。

王毅指出，為管控好雙方存在的分歧，防止中美關係進一步下滑乃至失控，中方向美方提出三點基本要求，也是中方堅守的三條底線：第一，美國不得挑戰、詆毀甚至試圖顛覆中國特色社會主義道路和制度。中國的道路和制度是歷史的選擇，也是人民的選擇，事關14億中國人民的長遠福祉，事關中華民族的前途命運，是中方必須堅守的核心利益。

第二，美國不得試圖阻撓甚至打斷中國的發展進程。中國人民當然也有過上更美好生活的權利，中國也有實現現代化的權利，現代化不是美國的專權，這涉及人類的基本良知和國際公義。中方敦促美方儘快取消對華實施的所有單邊制裁、高額關稅、長臂管轄以及科技封鎖。

第三，美國不得侵犯中國國家主權，更不能破壞中國領土完整。涉疆、涉藏、涉港等問題從來不是什麼人權、民主問題，而是反「疆獨」、反「藏獨」、反「港獨」的大是大非問題，任何國家都不會允許國家主權安全受到損害。至於台灣問題，更是重中之重。兩岸雖尚未統一，但大陸和台灣同屬一個中國、台灣是中國領土一部分這一基本事實從來沒有改變，也不會改變。如果「台獨」膽敢挑釁，中國有權利採取任何需要的手段予以制止；奉勸美方在台灣問題上務必恪守承諾，務必慎重行事。

王毅表示，中美是最大的發展中國家和最大的發達國家，雙方誰也取代不了誰，誰也打倒不了誰。中美關係向何處去，我們的意見很明確，那就是通過對話找到一條不同制度、不同文化、不同發展階段的兩個大國在這個星球上和平共處之道。如果能互利雙贏當然更好。這對中美兩國是大好事，對世界是大福音，否則將是一場大災難。希美方樹立客觀正確的對華認知，放棄傲慢偏見，停止充當教師爺，回到理性務實的對華政策上來。

雪蔓表示，美中關係是世界上最重要的雙邊關係。拜登政府上台以來，美中進行了多次接觸，美方願繼續同中方進行開誠布公的接觸對話。美方也希望兩國實現和平共存。美方無意限制中國的發展，也不想遏制中國，樂見中國實現發展。雙方可以開展良性競爭，在應對氣候變化、禁毒以及國際地區熱點問題上進行合作，增強危機管控能力，避免發生衝突。美中作為兩個大國，即便有分歧也可以通過負責任方式進行溝通和討論。希雙方共同採取行動，推動兩國關係改善。雪蔓重申，美堅持一個中國政策，不支持台灣「獨立」。

雙方還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。