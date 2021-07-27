美國民調有7成受訪者認為，民眾缺乏發言權。中國外交部發言人趙立堅27日在例行記者會表示，「這就是他們所謂的民主。」美國一些政客總是生活在自我吹捧的所謂「民主燈塔」形象中，執迷於打著民主的幌子，干涉他國內政，極力對外進行意識形態滲透。事實上，他們應該做的是好好關心自己國家的民主問題。

近期美國益普索民調顯示，36％的美國民眾認為美國民主處於危機之中，50％的民眾認為美國民主面臨嚴峻挑戰，75％的民眾認為當前美政治體制過於分裂、缺乏建設性，71％認為普通民眾缺乏發言權。有分析認為，這些民調資料說明美國民主制度痼疾難除，前景堪憂。

澎湃新聞報導，除了益普索民調，6月YouGov民調也顯示，只有31％受訪者對美國民主制度前景表示樂觀，59％民眾對美國民主制度運行方式感到不滿。另有民調顯示，67％民眾認為美國民主受到威脅，52％民眾認為國家發展方向錯誤。

趙立堅表示，中國古語說，「知屋漏者在宇下，知政失者在草野」。民主是全人類共同價值，政治制度好不好，關鍵在於這一制度能否帶來政治穩定、社會進步、民生改善，能否獲得人民擁護和支持。

趙立堅強調，美國自身問題一大堆，根本沒有資格帶著頤指氣使、高人一等的傲慢和偏見，將自己的所謂民主模式強加於他人，更沒有資格打著「民主」旗號搞針對特定國家的「小圈子」，惡意貶低甚至妖魔化其他國家的社會制度。美方應該做的是多多關心本國民眾的所思所想，反躬自省，正視並解決好自身存在的民主問題。