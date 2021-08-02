美國疫苗覆蓋率提升，迎來經濟強力復甦，但缺工狀況未解，導致工資不斷上漲，這使得小企業承受龐大工資壓力，成為美國經濟復甦的主要隱憂之一。

CNN報導，即使疫情進入後期，美國仍維持疫情期間原有的補助，導致部分民眾缺乏工作意願，且許多勞工礙於疫情，對重返職場有所顧忌，各企業都爆發缺工潮，需要負擔較高的成本招募員工。

數據顯示，過去一年來平均工資已上漲3.6%，普遍預期在缺工議題未緩解的情形下，接下來的平均工資仍有機會上漲，而規模較小的公司將持續面臨工資成本壓力。

報導指出，大企業擁有足夠的財力負擔上漲的勞動力費用，他們能吸收工資上漲帶來的衝擊。另外，在招募員工方面，小企業需要拿出更高的報酬才能吸引人才，但大企業靠著原有的光環與福利就能抓住求職者的目光，兩者間的差距也會越來越大。

美國Umpqua bank發布報告指出，「中小型企業將更高的勞力成本列為他們重大的挑戰和擔憂，雖然企業提供更優渥的獎勵措施，但人手不足的狀況仍會對企業經營產生連鎖反應。」

此外，追蹤羅素3000指數中市值最小的2000檔股票的羅素2000指數，7月累計下跌約3.5%，但相同時間內，標普500指數和道瓊指數分別上漲2.27%與1.25%，顯示小型股表現因此受到拖累。