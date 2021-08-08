近期道瓊與標普500指數持續創新高，投資市場並未受到通膨壓力上升出現影響，不過美國銀行股票策略分析師Jill Carey Hall也提出隱憂，他認為，市場的情緒指標已有賣出訊號，未來標普500指數可能出現超過13%的修正，投資人應該要轉入價值股。

美媒報導，Jill Carey Hall強調，前一次市場情緒傳出賣出訊號時，是在2000年3月，隨後標普500指數下跌約10%左右，如今再看到相似狀況出現，到年底前，標普500指數可能跌到3800點左右，對照目前的4400點上下，約重挫超過13%。

Jill Carey Hall說明原因，他強調，「從今年的財報季觀察，很多好消息已經被市場定價，就算是財報表現優於市場預期，股市上的表現並沒有超越太多。」意味著股市已經出現利多不漲的狀況。

針對未來投資標的，Jill Carey Hall也給予建議，「我們傾向周期性股票而不是防禦股，決定增加持有能源股或金融股，主要是與成長股相比，價值股的價格便宜且持有量也比較低。」

即使不少專家呼籲聯準會應該盡速考慮升息，但目前聯準會尚未有具體動作，主席鮑爾也強調，距離升息還有一段路要走，當美國的就業市場出現巨大進展，才會考慮撤出支持經濟發展的措施。