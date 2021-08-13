美國就業數據繳交出亮眼表現，與此同時通膨數據也居高不下，房價也位在高檔，但已經出現平緩趨勢，加上拜登政府推出的1兆美元基建法案通關，市場都在等待美國聯準會(Fed)何時釋出縮減購債(taper)行動，規模410億美元10年期公債拍賣需求仍強勁，讓長天期債券殖利率先跳後蹲，美股3大期指盤前漲跌不一。美股周五(13日)開盤上漲51.71點、以35551.56點開出，隨後漲近百點，迪士尼股價開漲超過4%。

截至台灣時間12日晚間9點40分，道瓊工業平均指數上漲89.86點或0.25%、暫報35589.71點；標普500指數下跌3.14點或0.070%、暫報4463.97點；那斯達克指數下跌7.39點或0.050%、暫報14808.87點；費城半導體指數上漲6.37點或0.19%、暫報3319.33點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，特斯拉股價下跌0.039%、暫報721.97美元；台積電ADR股價下跌0.92%、暫報114.64美元；聯電ADR股價下跌4.99%、暫報10.38美元。莫德納股價上漲2.21%、暫報400.06美元，主要是美國FDA通過對免疫缺失民眾施打第三劑疫苗。

迪士尼 12日盤後公布會計2021年度第三季財報，Disney+訂閱人數成長，營收和獲利均打敗市場預期，激勵盤後漲逾 5%。周五開盤後，迪士尼股價一度上漲超過4%，現報185.33美元。