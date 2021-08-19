聯準會縮表大限近了，周三美股四大指數皆墨，日韓陸港股等亞股今日同遭波及，台股亦難倖免，在權值股台積電(2330)、聯電(2303)、鴻海(2317)、聯發科(2454)等壓盤下，恐慌性賣壓全數出籠，指數一路殺低狂瀉不止，連續失守16600、16500、16400等大關，並跌破昨日低點16418點，電子、金融、傳產血流成河，航運股也難敵賣壓無力回天，午盤過後呈現集體跳水，終場加權指數下跌450.87點，收在今日最低點16375.4點，改寫近3月新低，成交值放大為4312.77億元。今日外資(不含外資自營商)賣超501.4774億元，投信買超9.4008億元，自營商賣超55.7988億元，三大法人賣超547.87億元。

電子權值股今日烏雲罩頂，台積電(2330)遭賣單調節重挫逾2%收在最低559元，聯電(2303)、聯發科(2454)、鴻海(2317)、日月光投控(3711)齊步殺低逾2%；大立光(3008)虎頭蛇尾收黑1.6%；面板雙虎友達(2409)、群創(3481)雙雙軟腳重摔逾4%。記憶體遭美系外資唱衰，南亞科(2408)、旺宏(2337)、群聯(8299)、晶豪科(3006)、威剛(3260)、華邦電(2344)集體舉白旗投降。被動元件族群受制晶片電阻恐掀降價潮賣壓湧現，國巨(2327)逼近跌停，集團股奇力新(2456)、凱美(2375)同步重挫逾7%，華新科(2492)、禾伸堂(3026)跟進殺低。

傳產股亦災情慘重，航運股早盤逆勢有撐，午盤過後不敵賣壓紛紛沈船，貨櫃三雄萬海(2615)、長榮(2603)、陽明(2609)同步重摔5%起跳，散裝航運逆流而上，中航(2612)亮燈漲停鎖到底，台航(2617)、四維航(5608)抗跌有撐，建新國際(8367)、志信(26113)乘風破浪勇往直前。台塑四寶全面下挫，台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)、台塑化(6505)同步走疲；鋼鐵人在中鋼(2002)重摔逾4%領跌下灰頭土臉，高興昌(2008)、第一銅(2009)、中鴻(2014)、燁輝(2023)、彰源(2030)、威致(2028)哀鴻遍野；金融股跌勢相對輕微，富邦金(2881)、國泰金(2882)下挫逾1%。

聯準會7月會議紀要預告年底前縮表，國際股市一片殺聲隆隆，外資腳底抹油大逃殺，今日賣超台股501.47億元，躍居歷史第六大，今年第三大，今年累計賣超5676.7億元，超越去年賣超總金額。台股昨日上演華麗「V轉秀」，惟好景不常，今日在國際利空罩頂下，大型權值股淪重災區，指數崩跌450點，跌點直逼5月疫情爆發下重挫473點的紀錄，連續失守16600、16500、16400等大關。分析師指出，台股近月來緩漲急跌，周線牛背離，又跌破季線、半年線，中期修正機率大；短線恐回測40周線16181點位置，就中長期來看，15159點前一波低點沒破，長線還是底底高。

當沖降稅延長未能助攻台股吹起反攻號角，法人指出，台股落底有「三大訊號」，包括出現「窒息量」或「凹洞量」、融資餘額減幅超過加權指數跌幅、利多測試股市不跌，上述條件目前仍未達成，研判大盤仍將持續整理態勢。目前盤勢止跌訊號尚未出現，而原先翻揚季線隨扣抵高檔，亦有與短均、月線形成空頭排列隱憂，空方掌控盤勢走向，逢彈汰弱減碼，持股水位暫不拉高。投資主軸上，電子股可關注半導體、車用電子、5G基地台相關族群，傳產股聚焦可自行車、高爾夫球頭、鋼鐵、航空等族群。