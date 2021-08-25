展碁國際(6776)在法說會後，今早股價站回5日線，收漲2.96%。法人看好展碁3大營運優勢，給予目標價49元。

3大營運優勢包括：(1)展碁日漸擴大代理產品版圖，包含家電、3C、資安軟體等，整體營運經濟規模效益提高。(2)高毛利代理產品比重持續提高，帶動公司獲利走向正向循環。(3)Q2合併PGL 集團合成橡膠、塑膠進出口貿易業務，營收規模及毛利率提升，帶動獲利動能上揚。今年展碁全年EPS上看3.85元。

展碁目前的前10大進貨品牌占營收比重達70%，其中任天堂、微軟、宏碁占比皆超過10%，另簽有重要經銷合約包含趨勢科技、SAP、任天堂、APPLE、Adobe。

展碁Q2營收46.3億元，季增13.9%，年增15.9%，毛利率5.4%，稅後淨利0.83億元，單季稅後EPS為1.02元。Q2營收規模成長來自PC、NB產品銷售強勁，系統產品營收季增39%；今年首季展碁開始獨家代理Adobe軟體，結合訂閱制服務，Q2銷售進一步成長，帶動軟體產品營收季增26%。6月份併入PGL集團，單月額外貢獻合併營收3.8億元。

此外，展碁持續拓展代理產品及集團事業版圖，包括新增代理小米3C產品，協助經銷商做商品搭售；新增代理Apple周邊品牌 Golden Concept，將穿戴式產品與生活品味結合，提升產品銷售價值。(2)代理資安產品，協助企業完成建構資安軟體環境。(3)代理Moxa工控領域產品。