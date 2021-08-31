高雄輕軌列車31日上午8時40分許，進入C36凱旋二聖站進站時，發生車底捲入草皮意外，所幸無人受傷。（高捷公司提供／石秀華高雄傳真）

高雄輕軌列車31日上午8時40分許，進入C36凱旋二聖站進站時，列車突然發生草皮捲入車底意外，司機員緊急煞車，但車頭仍衝出軌道，當時有2名乘客在列車上，所幸無人受傷，僅虛驚一場！高捷調派人員進行緊急搶修，並安排旅客搭乘至下一車站搭車。

高捷公司表示，發生意外的輕軌列車當時剛好草皮捲入車底，影響到行車，目前正線營運模式變更為C32凱旋公園站至C35凱旋武昌站下行單線雙向，班距約15分鐘；另C35凱旋武昌站至C36凱旋二聖站則採公車接駁接駁作業。

此外，C36凱旋二聖站至C17鼓山區公所站採局部運轉，班距約15分鐘。目前輕軌正線仍依更改後的營運模式載客中，若旅客趕時間，建議可改搭其他交通工具。

高捷目前正緊急搶修事故列車中，捷運局及交通局已到場督導搶修進度，要求高捷在安全無虞的狀態下，儘速完成搶修。

高雄輕軌列車有草皮捲入車底，工務人員緊急搶修（讀者提供）

高雄市議員郭建盟當時正準備至輕軌出軌地點附近會勘，聞訊立刻趕到現場，郭建盟強調，輕軌是相對安全便捷的大眾公共交通運具，疫情前高雄運量穩定成長，今年8月7日周六運量為1460人次，近期也有成長，8月14日上升到5717人次，8月15日周日當天運量達到7531人次，逐漸成長，與疫情嚴峻期間約僅1000多人次相較，旅客倍數回流。

郭建盟表示，此次出軌是在列車進站前發生，所幸無人傷亡，已請捷運公司詳查出軌原因，做好安全防護，確保市民及乘客的安全。