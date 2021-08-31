首次展出的低空航拍相機K-20全球僅15000台。（新北市文化局提供）

空軍三重一村為目前雙北唯一保存最完善的防砲陣地，新北市文化局與中央研究院、空軍司令部、農林航空測量所，合作策劃全台首檔砲陣地特展「俯瞰─空照圖特展」，二戰時期曾拍下廣島核爆的歷史畫面的同款航拍相機也全台首度亮相，展覽即日起至明年6月30日在空軍三重一村展出。

文化局長龔雅雯說，「俯瞰-空照圖特展」先前已推出線上導覽影片，讓民眾搶先一睹5大展區風采，分別為「沉浸體驗區」、「座標揭密區」、「歷史場域區」、「聞物再現區」、「實鏡操作區」等，展出多樣航拍周邊文物，帶領民眾重溫空軍三重一村過去軍事防禦及人文歷史的故事。

文化局表示，展覽中不能錯過的3大特點，包括「巨型空照圖和紅藍立體圖」、「珍貴航拍相機」、「空照底片判讀儀器」，其中農林航空測量所提供的「大臺北巨型空照圖」，讓民眾能從1945跨越至2020年代，一窺大台北地貌的變遷，還有平常難以看到的「紅藍圖」，只要搭配專用眼鏡，大台北地貌立刻以3D模式浮現眼前。

此外，展出的3台航拍相機F-8、K-17C、K-20皆為首度亮相，其中低空航拍相機K-20全球僅1萬5千台，同機款更拍攝過二戰時期廣島核爆的歷史畫面；至於由中央研究院出借的「橋式立體鏡」、「大型底片判讀檯」等儀器，可將平面圖形化為立體影像，用來觀察山坡、建築物的起伏變化等功能。

空軍三重一村園區參觀落實各項防疫措施，包括實聯制、管控容留人數、酒精消毒、體溫量測及維持社交安全距離等。此外，在現場完成指定任務，可獲農林航空測量所提供的限量紅藍眼鏡，還能參加每月抽獎，獎品包括三重一村限定眷村袋及空軍司令部提供的經國號手擲飛機。詳情請上空軍三重一村網站或臉書粉絲團查詢。