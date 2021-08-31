山國家公園大事記，展出歷年變革情形。（玉管處提供／廖志晃南投傳真）

山國家公園大事記，展出山屋及吊橋修建情形。（玉管處提供／廖志晃南投傳真）

山國家公園大事記，展出歷年變革情形。（玉管處提供／廖志晃南投傳真）

玉山國家公園管理處創立36年，在水里遊客中心推出《玉山大事記─認識玉山的歷史》常設展，以創新、細膩手法，呈現歷年變革及重大事蹟，與遊客分享玉管處默默耕耘下的豐碩成果。

玉管處自1985年4月10日成立迄今，隨著時序更迭與歲月形成歷史軌跡，因為有前人篳路藍縷、承先啟後的努力，才有如今的成果；玉山大事記常設展，蒐羅具有代表性及歷史意義的展品，如重大事件公文及照片、第1張入園證及登頂證、國際交流紀念物、得獎出版品等，每件都是玉管處的珍寶。

《玉山大事記─認識玉山的歷史》常設展，分4大主題區，主題1區「玉山組織員額變遷，一同走過的歲月」，包括玉管處歷任處長介紹及組織變革、水里處本部奠基建館落成、第1個外站鹿林山管理站成立等。

主題2區「經營管理與夥伴關係」，呈現玉山國家公園前世今生、瓦拉米礦業禁採、新中橫公路停建、原民夥伴關係與國際交流等項目。

主題3區「珍愛玉山、榮耀玉山」，展出屢獲肯定的出版品、玉山之美攝影展、保育巡查員及志工成果、高山生態物種保育、研究站如大分及楠溪等。

主題4區「登山遊憩服務」，展出玉山主峰線變革、入園總量管制啟動及延續、排雲山莊轉移及新建、長程縱走山屋及日據時代鐵線吊橋整建等。

玉管處表示，水里遊客中心是進入玉山園區的服務據點，可讓遊客先了解玉山人文歷史、自然森林生態的多樣性，還有玉管處在保育、解說、登山安全教育的成果。