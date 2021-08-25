美股周二四大指數同步上揚，標普500指數、那斯達克指數均創新高。台股今日以電子權值股台積電(2330)、聯電(2303)以及日月光投控(3711)等領軍上攻，加權指數開高走高，盤中大漲逾百點至16900點之上，不但站穩10日線並克服半年線關卡反壓。早盤表現相對亞股強勁。

美國在市場關注的Jackson Hole央行年會召開之前，周二華爾街股市持續收高，四大指數同步上揚，標普500指數今年以來第50次刷新歷史收盤高點，那斯達克指數首度收於15,000點上方。

周二收盤，道瓊工業指數漲30.55點或0.09%，為35,366.26點。標普500指數漲6.7點或0.15%，為4,486.23點。那斯達克指數漲77.15點或0.52%，為15,019.80點。費城半導體指數則小漲0.1%。台積電ADR上漲1.04%。

美股科技股續強，台積電ADR、聯電ADR均上揚；市場傳出台積電預計第4季起全線調漲，12奈米以下先進製程漲價一成，12奈米以上成熟型製程調漲上看兩成，有助毛利率守穩五成大關。台積電今早續攻，今年已多次漲價的聯電股價同步上揚，兩檔帶領台股今早開高，漲逾100點，強攻16900點，隨著台積電漲幅擴大，盤中台積電大漲12元至584元即貢獻台股近百點之漲點，加上聯電漲幅亦強，以及貨櫃航運的長榮(2603)、萬海(2615)仍有撐，台股中場最高16976點，大漲158點，多頭力圖攻克16950點的關卡。相對而言，日股漲幅縮減，陸、港股翻黑，韓股開高走低，台股可說是最為積極強勢。

台積電ADR周二續漲1.04%；針對上述漲價傳聞，台積電不評論價格。台積電今早開高8元達580元，創下近六日以來新高。聯電ADR周二小漲0.75%。今日與台積電同步開高，聯電早盤漲2.1元至60.6元，重返60元關卡。

回顧周二，周二台股指數向上開高後，在隔日沖、搶短賣壓出籠下，使漲幅收斂，但權值股如台積電、大型金融股上漲，提供穩盤力道，終場加權指數上漲76.89點、以16,818.73點作收，漲幅為0.46%，成交金額為4153.62億元。三大法人周二合計賣超93.84億元：外資賣超112.7億元、投信買超9.32億元、自營商買超9.53億元。