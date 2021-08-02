英雄出少年！林昀儒奇蹟戰東奧 「反手擰拉」絕技殺翻桌壇

宜蘭縣長林姿妙（左）讚譽陳貴玲（右）是教育的典範，林昀儒還成為宜蘭縣的榮耀，是大家心目中的金牌得主。（李忠一攝）

陳貴玲自願退休，她認為，50歲之後還有夢可以追，還有事可以做，還有人可以愛。（李忠一攝）

我國桌球好手林昀儒在東京奧運男單賽事奪得一面銅牌，四強戰中與樊振東的精采對決，更是扣人心弦，林昀儒是宜蘭人，他的母親陳貴玲從壯圍國中校長退休，今天（2日）陳貴玲說，林昀儒除了公開的巡迴賽，還有職業聯賽，盼能在林昀儒出國時照顧生活。她透露，在歐洲比賽時，看到日本選手伊藤美誠團隊還自備電鍋，讓她印象深刻，是她自願退休的原因之一。

今天宜蘭縣政府舉辦校長交接布達典禮，52歲的陳貴玲在教職服務28年，她選擇自願退休陪伴林昀儒。她說，校長職務開拓很多視野，但她自認不算提早退休，50歲之後她還有體力，「還有夢可以追，還有事可以做，還有人可以愛。」

陳貴玲說，林昀儒從小就比較淡定，但喜歡吃美食，有擔心去餐廳吃美食會不小心被認出來；他們很清楚奧運的高張力對於選手的壓力，比賽有很多變數存在，就像沒有人會預料張本智和會在十六強出局，桌球選手未來會對到誰，都不是絕對的。

陳貴玲說，這幾年黃金計畫提供協助愈來愈多元，林昀儒出國比賽都有團隊跟著，她唯一能做的，就是林昀儒生活起居上的照顧，2年前T2鑽石賽還有捷克公開賽，都有一起出國，但歐洲的飲食東方人不太習慣。

她說，那時在餐廳看到伊藤美誠他們是拿著一個電鍋去煮飯，才開始學習比賽以外的環節，後來找中國餐廳還成為她的工作。她笑說，伊藤的電鍋是他退休的原因之一，那次之後就有準備些東西出國，例如隔一年去葡萄牙爭奧運團體賽資格，那時她還自備醬油、米，因為飯店房間裡面有小廚房，她還去買鍋子煮些滷肉等台灣菜讓林昀儒品嘗。