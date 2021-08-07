「今天，我要坦誠的告訴關心我的球迷朋友們一個事實：在從三藩市飛抵上海隔離的第三天，我的核酸檢測成為陽性。」「林來瘋」林書豪7日在網路坦言，已確認感染新冠肺炎，指曾在美注射疫苗，屬於輕症正在上海治療，他稱：「坦白說，在獲知我最新的一次核酸呈陽性的最初幾個小時，我是感到震驚並有些慌亂的。」

澎湃新聞報導，林書豪表示：「實際上，我在美國注射了疫苗，在來中國的前後也做了多次核酸和血清檢測，但是不知道在旅途中哪個環節出現了狀況，還是遭遇了病毒侵襲。好在我很快平靜了，也許是我坎坷的籃球生涯幫助了我，我深知面對病毒絕不能退縮和懼怕，要樂觀積極地面對它並且戰勝它。」

林書豪稱：「昨天，我被確診感染了新冠病毒。現在，我已進入上海的一所醫院，在中國的醫護人員精心照顧下進行治療。他們告訴我的症狀屬於輕症，很快就會好轉起來。在此我必須向這些偉大的醫護人員致敬，他們為我能早日康復付出了一切，我深信上海醫療團隊的治療方案可以讓我很快痊癒並健康的回到我所深愛的球場上。」

林書豪指出：「這次患病的經歷讓我更加珍惜生活中的所有點點滴滴，不管我今後的職業生涯在哪度過，為了我愛的人和愛我的人，我都會更加努力快樂的打球。當我親眼看到這些醫療工作者所經歷的危險和辛苦，我深深地感受到我所從事的職業是多麼的幸福！」

林書豪稱：「我將和我們的公益基金會一起捐出更多款項，為全世界抗擊新冠疫情添磚加瓦。」

林書豪強調：「最後，我要用我的親身經歷提醒大家，現在疫情還遠遠沒有結束，一定要做好個人防護，還沒有接種疫苗的朋友要儘早去接種，保護自己的同時也在保護他人，希望大家都能健健康康，平平安安。」