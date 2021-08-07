東京奧運轉眼間已來到倒數第二天了，中華隊所有項目也結束，大部份選手也都返回國內，剩餘少數人員代表參加明天晚上舉行的閉幕式，這次中華隊拿下2金4銀6銅的好成績，高爾夫好手潘政琮也拿下台灣史上首面高爾夫獎牌，表現令人讚賞。

而大家可能都忘記前世界高爾夫球后曾雅妮這個名字，在這次奧運中華隊拿下好表現，她也跳出來說話了，日前在臉書回覆留言時表示，希望自己在2024年有機會站上巴黎奧運舞台，還幽默說：「小林同學(桌球小將林昀儒)等我。」

曾雅妮的出現也讓網友回想起她的過去，從世界球后到目前的狀況，讓人唏噓，友人也提起當年她在亞精英賽「睡過頭」一事，外傳是因為她結交了不少演藝圈朋友，所以在比賽前一天晚上去了夜店，導致隔天睡過頭在比賽中遲到，今天她在臉書發文還原了狀況。

她在臉書上發表了一則長文，內容說道：「我去過夜店次數少之又少，更不用說在賽季中，是絕對不可能的。我對自己要求嚴格，以身作則，這點只要認識我的人都知道。」證實當時比賽遲到並非是因為去夜店導致，這也解開了外界對她多年來的誤會，

另外她也提到為何自己嘗試和演藝圈的人當朋友，她說：「和他們在一起我很自在，在他們眼中我就是我，不是曾雅妮也不是世界第一。」表示自己只是樂於交朋友，並沒有限制自己去交哪個圈子的朋友，對她來說難得遇到不同圈子又能聊得來的朋友，讓她感覺很好。

最後她澄清自己當時為何遲到，她說：「2013年比賽，前一天配對賽因自己疏忽手機沒充電，鬧鐘沒響所以睡過頭。睡醒時剛好是開球時間，來不及打電話給裁判請假，依照LPGA規定，若沒打配對賽事，必需取消資格。我知道睡過頭就是睡過頭。我記取這個很大的教訓，對此事感到很抱歉。當時的我也讓大家擔心了。」