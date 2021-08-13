2021全國義民祭系列活動開跑，今年適逢義民廟建廟233周年，受到疫情影響，部分活動採取線上辦理，其中「義民祭線上講堂」首先推出，讓大眾更加認識義民文化，14日舉辦的恭迎義民爺及安座儀式，由祭典區信眾奉飯。

新竹縣長楊文科表示，義民祭為客家人最重要的祭典儀式，紀念在清朝捍衛鄉土的義勇軍，每年義民祭由義民廟15大聯庄祭典區輪值，今年輪到枋寮聯庄主祭，14日將有恭迎義民爺、安座等儀式。

楊文科表示，他身為土生土長的新竹人，年幼時期會和曾祖父母、家人一起到廟中，奉飯給義民爺，並祈求義民爺保佑家裡平安順遂、家人身體健康，信仰根深蒂固。

義民祭重點儀式在農曆7月18日至20日展開，14日先於義民廟、枋寮聯庄祭典區，舉辦恭迎義民爺及安座儀式，由祭典區信眾奉飯。25日則會於義民廟豎燈篙、奏表。26日下午則於義民廟及鄰近的鳳山溪放水燈，27日則是義民爺祭祀大典，祭典區也會獻午供、普渡、收孤。

此外，新竹縣文化局今年也舉辦系列講座「義民祭線上講堂」，首場邀請楊文科、陽明交通大學客家文化學院教授羅烈師、民俗文化專家溫宗翰淺談祭典，接續在19日還有第2場座談，由義民廟董事長林光華、楊文科、邱彥貴等人，談論義民及鬼王。此外，8月16、23日則是「義民祭影音故事」，由文化局圖書館故事志工講述故事。詳情均可上新竹縣文化局官方網站、臉書查詢。