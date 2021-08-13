曾佇立於台北車站地下通道裡的裝置藝術《夢遊》，以巨大鳥頭結合裸白人體模型，又被網友稱為「鳥頭人」，過去不僅是日本遊客訪台喜愛的打卡地標，還因外型衍生許多陰森恐怖的都市怪談，然而怪談是如何產生的？台北地方異聞工作室創辦人楊海彥於《臺灣都市傳說百科》中細細探究，並由漫畫家漢寶包將鄉民奇談描繪為插圖，更顯驚悚。

楊海彥說，《夢遊》的都市傳說約是2016年9月開始大量出現。當時有名網友於論壇上發文，指稱自己因逗留太晚，困在台北車站地下街出不去了，許多熱心網友即時回文提供建議，他起初積極遵循網友指示，不時拍下照片報備所在位置與狀況，但一陣子後，就不再有回音。

「他成功脫困了沒？」一時間成網友熱議話題，許多人因此想到鄰近地下街通道的《夢遊》，開玩笑稱鳥頭人把網友抓走了，就此延伸出多種怪談。例如人體模型手中抓著的鉛筆，其實是鳥頭人的武器，或鳥頭下不斷流出的水其實是牠的眼淚等等。

除《夢遊》怪談外，楊海彥、謝宜安及阮宗憲合著的《臺灣都市傳說百科》，也收錄100則台灣各地怪談，並由漫畫家漢寶包、張季雅、葒將口耳相傳的故事，化為一張張插圖。例如漢寶包就運用《夢遊》怪談，描繪鳥頭人一反過往站姿，蹲伏於男性身上的模樣，看來格外陰森詭異。

楊海彥表示，搜羅大量怪談，為的是理解人類傳播怪談背後的心理，這也可能是怪談形成的條件。如《夢遊》或國父雕塑會動等怪談，觸及的是人們對類人形事物的恐懼；陌生人會拿愛滋針筒隨機扎人的傳言，來自人對陌生環境的警戒；導航帶靈異感的GPS，源自人對新事物的不安；載滿百人靈魂才會離開的幽靈船，探其源頭則可能是因人們對當年衛爾康餐廳大火的陰霾。

怪談要能夠廣為人知，楊海彥說，還是需天時地利人和，「最主要是看怪談是否足夠吸引人，讓人願意傳播出去，現今網路發達，能催化傳播，但不夠特別也容易沒有聲量。都市傳說也不一定是與恐懼、怪奇或荒誕有關，有些也是有趣幽默的，像迷因或哏圖一樣被廣為流傳。」