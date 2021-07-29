正統罷昶團體3500份連署書送中選會 怒噴林昶佐「天怒人怨」

「清林散昶」29日募集3500份第一階段罷免林昶佐連署書送至中選會，二二八國家紀念館首任館長廖繼斌（中）痛批林昶佐消費228遺眷。（張穎齊攝）

「清林散昶」29日募集3500份第一階段罷免林昶佐連署書送至中選會，發言人高毓安（中）痛批林昶佐不適任。（張穎齊攝）

罷免立委林昶佐行動如火如荼舉行，「清林散昶」團體開出第一槍，卻遭北市議員鍾小平「突襲」，於19日「自成一格」送4000份罷免連署書到中選會。「清林散昶」29日募集3500份第一階段罷免連署書，除送至中選會外，也宣示他們才是正統的罷昶團體，穿上「Freddyg閃尿」服裝，怒轟林昶佐已將萬華搞到天怒人怨，應被淘汰。

萬華人周世雄表示，他們的罷免行動不具政治性，是在地人對林昶佐積怨已久，林2次參選，大家都給過機會，但當疫情爆發、萬華被衛福部次昶汙名化是破口，人民最需要在地民代喉舌時，林卻都不站出來，因此大家才要淘汰這位不適任的立委。

二二八國家紀念館首任館長廖繼斌直言，他是228遺眷，但林昶佐卻消費、欺凌228事件，因此他呼籲中正、萬華選區的鄉親父老罷免林昶昶，他已是 70歲的老人，有幸和小他40歲的年輕朋友一起進行這項「公益活動」，他罷昶的理由很簡單，他從1970年在台大法學院上課，在中正區住了50年，卻從沒看過一個立委這麼囂張又不負責，把在地搞到天怒人怨。

「林昶佐只會搞意識形態及鬥爭！」在地青年姚先生說，萬華被貼破口標籤時，林卻沒跟在地人站在一起，大家也都想知道3＋11的來龍去脈，但都不知林在幹嘛，疫情從去年發生起，政府就有1年時間可準備防疫，並參考國外的防疫措施，但林什麼都沒做，只說做的事他都有貼在臉書的影片上。

姚先生說，林做了4年立委，是不曉得萬華的年齡層結構、有多少長輩不會使用社群軟體？很多攤販、小老闆、媽媽們、失業朋友都很憤怒，年輕人應站出來罷昶。「清林散昶」發言人高毓安表示，連署書最多的原因就是大家找不到林昶佐，這何其荒謬，罷昶連署書已源源不絕湧入。

針對罷昶團體鬧雙胞，高毓安也強調，「清林散昶」的領銜人都是非常在地又草根的青年人士，跟有特定色彩與利益的「穿西裝衣冠政治人物」不同，另一個陣營收到上千連署書這件事，他不評論，希望大家「清林散昶」通過罷昶第二階段，將萬華被蒙羞的布掀開。

高毓安說，中選會有以非正式的回覆說，罷昶會依個案來各審處理，所以鍾小平的案是分開的，跟他們沒關係，若不小心連署錯連到鍾那裡的，也可連回他們這，不會擔心力量被分散，至於金色力量黨主席、前北市議員童仲彥支持他們，是真正表現在地多元化的力量，童不會拋頭露面領銜來分散焦點，也有在地里長支持他們，「二階段就知道誰才是正統的罷昶團體！」