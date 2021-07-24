總統蔡英文表姊夫吳明鴻因為裙帶關係當上了最高行政法院院長，終於可以完全落實民進黨的黨政合一政策。

應該是堂堂正正的最高行政法院，卻趁煙花颱風來襲，在週五（7/23）下班後，突撃式的撤銷北高行停止執行沒收美齡樓的原裁定，並逕為裁定，讓黨產會得以將美齡樓移轉國有。

此事由以下五名法官所共同執行，分別是：審判長吳東都、法官胡方新、陳秀媖、林妙黛、王俊雄。他們將以「無良法匠」之名，列入台灣民主史冊，供後人恥笑。

此事違憲違法：一、人民財產受憲法保護，政府無權強占民間組織財產。本案本質即違憲。二、財產是否為不當取得的訴訟尚未經法院終局裁定前，行政法院不可僭越做出移轉民間組織財產權之行為。本案已明顯違法。

去年二月，立法院民進黨團在人數優勢下，強行通過農田水利法，將農田水利會收歸國有，但水利會有不少財產都是會員捐贈，民進黨此等行逕已等於政府強佔民產。如今更食髓知味，繼續強佔民間財產。

民進黨政府施政無力，貪腐欺民，其利用多數暴力強佔民產的行徑，更勝於土匪幫派。此次若讓民進黨再次得逞，未來受害者將是更多的無辜平民百性，民間組織。

支持婦聯會絕對不向違憲濫權，以「東廠」自居的黨產會；也不向違法亂紀，蔡英文表姊夫的「最高行政法院」低頭。呼籲全民與婦聯會堅定的站在一起，為婦聯會的生存、歷史、榮譽，為我們應有的權利抗爭到底！

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