黨產會逆轉勝，9.28億元婦聯會美齡樓須移轉國有，對此，婦聯會今表示，當政府以國家機器對付一個民間公益團體時，人民得不到應有的保障，這是否威權主義在作祟？

黨產會認定婦聯社福基金會目前所在的「美齡樓」為不當財產，限期基金會將該不動產移轉國有，婦聯會聲請停止執行，台北高等行政法院審理後，裁准移轉國有部分停止執行，黨產會抗告後，最高行政法院認為「無難於回復損害」情形，逆轉駁回婦聯會的聲請。

婦聯會今表示，當政府掌控了行政、立法、司法各個部門，它就可以任意而為，它口中所說的「合法」，只要符合它的標準就可以，否則就不被允許，不容存在，一個名符其實的威權主義政府正在台灣復辟肆虐。

婦聯會說，民進黨政府利用「轉型正義」之名，棄置了憲法精神、法律程序，一意孤行，違憲立法，選擇性的解釋憲法，安插政治色彩濃烈的司法高官，自拉自唱，無視於天下悠悠之口。在野黨軟弱無力，媒體放棄了監督責任，當政者更是肆無忌憚。

婦聯會強調，民進黨政府以強行通過的黨產條例，成立黨產會批鬥異議團體，婦聯會是主要的受害者之一。最近，黨產會不顧「附隨組織案」及「財產是否為不當取得」案仍在法院訴訟中，又要將美齡樓沒收，雖然臺北高等行政法院裁定停止執行，但最高行政法院卻改變過去一貫的見解，逕為裁定，廢棄停止執行之原裁定。司法明顯為行政護航，公義何在？

婦聯會指出，當政府以大鯨魚之姿，準備吃掉看不順眼的小蝦米時，人民除了不順從、不服從、不屈從之外，還能做些什麼呢？