走在彰縣府轉個角都能預見大佛，行政處將1至7樓各樓梯轉角處、縣府三樓縣長辦公室室外走廊，規劃為藝術展示空間，首檔展出19幅八卦山大佛的畫作。（吳敏菁攝）

八卦山大佛今年興建60周年紀念，去年發包修復工程，因施工架搭設及數量疑義無法施作，無發開工，讓人遺憾「賀禮」遲到，縣府特別將1至7樓各樓梯轉角處、規劃作為藝術展示空間，首檔展出「彰化大佛一甲子」畫作，讓洽公民眾處處可遇見大佛。

行政處表示，公家機關給冰冷水泥叢林的感覺，特別開闢了小而美的藝術展覽空間，縣府將1至7樓各樓梯轉角處、縣府三樓縣長辦公室室外走廊，規劃為藝術展示空間，引領有如走入藝術展覽館，第一檔展覽與「大佛一甲子禮讚委員會」、「員青藝術協會」合作，展出19幅八卦山大佛的畫作。

不過在縣府轉個角就遇見大佛，八卦山上大佛真地標，歷經風吹雨打，漏水問題卻遲遲未能得到修復解決，去年初縣府在歷經9次流標後，投入3100萬元，總算完成發包作業，並都已舉行開工祈福典禮了，工程卻又告擱淺。

文化局表示，因施工架搭設及數量，掀起疑義無法施作，考量施工安全及相關權益，已終止解除前契，監造單位，就是原建築師，向法院聲請採購契約假處分，地方法院今年4月8日已駁回聲請，經廠商提起抗告，經高分院5月31日駁回其抗告，經提起再抗告之10日之期限，迄今尚未收到法院通知已確定。

文化局表示，目前正準備辦理監造暨工作報告書採購發包作業，等監造廠商協助重新檢核預算書圖，再簽辦工程採購招標作業，以利工程執行，會盡力維護本縣文化資產。