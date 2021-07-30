為推動「國產疫苗」，總統蔡英文去年2月參訪高端，特地高調地身著繡著高端logo的白袍，陪著高端董事長參觀實驗室，並由專人負責攝影。此視頻事後還經由總統府主動對外播放，等於是變相地為高端背書、免費宣傳，自然帶動了該公司股價一飛沖天。

今年蔡總統又再度宣誓，她的臂膀的「第一次」，要保留給國產疫苗接種。她以行動來表達她對高端的忠誠、信心與支持，即令是冒著生命危險也在所不惜。總統支持國產疫苗「舍我其誰」的勇氣，著實令人佩服！

總統及政府對一家民間私營企業，表現得如此超凡的忠誠，就不免讓人感到好奇，究竟所為何來？

在任何一個民主國家，以總統的崇榮身價，為私人企業做如此露骨的背書與宣傳，恐怕要支付千萬以上的廣告費。總統府是否接受了高端的廣告酬勞，旁人不得而知，但是這對任何一家上市公司而言，卻絕對有帶動股價的效果。這點，主管的金管會實在不能袖手旁觀、無所作為。

當然，任何一個國家發展自己國產的疫苗，也絕對有她戰略上的重大意義，因為可以避免對外國疫苗的過度依賴。正如台灣要發展國艦國造、成立口罩國家隊等，也是遵循同樣的最高指導原則。

只不過，要避免總統為私人企業免費背書，且有利益輸送之嫌，最好的方法，就是把大量官股注入該企業，佔有過半股權，讓該公司成為半官營企業，那麼他們的財務報表、營運計畫、年度預算，便能列入立法院審查範圍，也就是把民營企業變成半官營企業，這樣便可避人口實。

如果把高端變成了半官營企業，那麼總統與政府要如何背書、經援、公費支付民眾施打、通過緊急授權、國庫支付研發費用，都能受到立法院的監督。那麼目前甚囂塵上的什麼「利益輸送」、「圖利財團」、「政黨背書」等疑慮，便可得到緩解。

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