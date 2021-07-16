涉嫌故意共同殺人的葉姓女子和張姓男子。（ 澎湃新聞／受訪者供圖）

重慶發生一起離異父親聯手出軌小三高空拋殺一對稚齡兒女逆倫血案。澎湃新聞16日報導，去年11月2日下午，重慶市南岸區騰龍大道「錦江華府社區」發生2歲、1歲姊弟從15樓高空墜地雙亡事件，案情大逆轉，原以為是一時疏於照顧死者的陳姓父親，竟是在葉姓小三唆使下，拋下兩人下樓的凶嫌，重慶市第五檢察分院已依共同故意殺人罪嫌，將兩人起訴，重慶第五中級院已訂庭期於26日審理。

重慶檢方起訴書指出，墜樓女童雪雪（化名、歿年2歲）、男童洋洋（化名、歿年1歲）是被他們的親生父親張ｘ和女友葉ｘ塵共謀殺害。

澎湃新聞報導，兩個罹難孩子的母親陳霖霖（化名）16日拿出起訴書指出，張ｘ婚內不倫與葉ｘ塵戀愛，後與陳霖霖離婚。因葉女不能接受張ｘ有小孩，2020年2月左右，張某與陳女離婚當月，兩人便共謀殺害雪雪和洋洋，多次討論後，決定採用意外高墜方式作案。

此後，葉女多次催促張某下手，2020年10月，張某一度準備動手未成，直到11月2日下午，張某將雪雪和洋洋從15樓家中扔到樓下，致兩孩子死亡。

已提起刑事附帶民事賠償的陳霖霖說：「虎毒尚不食子，我不知道他們為什麼那麼狠心，連兩個孩子都不放過，希望法律能為孩子們討回公道。」

兩死者母親陳霖霖與張嫌未婚懷孕，於2017年8月17日登記結婚，與婆婆同住案發現場，2018年3月11日、2019年1月6日生下女兒、兒子。

起訴書稱，張嫌2019年4月以感情不和為由提出離婚，並隱瞞已婚有子身分追求網友葉ｘ塵。

張嫌外遇10個月後，2020年2月26日與陳霖霖協議離婚，約定女兒歸女方撫養，兒子6歲前歸男方撫養，6歲後歸女方撫養，男方需支付80萬元人民幣作為補償。

起訴書稱，葉嫌多次向張嫌表示她及父母不能接受張嫌有小孩的事實，如要小孩，不可能和他在一起。兩人於是從2020年2月起，多次面談、微信聊天共謀殺子，最後商定採用意外高墜方式。同年6月起葉女多次微信催促作案，兩人為此分手近3個月，直到同年9月中旬張嫌主動示好重修舊好。

兩人和好後，不改殺機，張嫌先於同年11月1日將女兒接到張家過夜，翌日下午3點30分許，張嫌趁母親外出，一舉將正在次臥室玩耍的女兒、兒子雙腿抱住，將兩人一起從次臥向外凸出的飄窗口扔出，直墜地面，女兒當場死亡，兒子送醫急救，隔天亡故。

案發後，張嫌向前妻辯稱事故發生時，他在睡覺，不知發生何事。但張嫌在醫院跟朋友描述，又不一致，陳女於是向檢警提出疑點。

經轄區重慶市公安局南岸區分局與重慶市五分檢抽絲剝繭，調閱張、葉兩人手機、相關證人證言、視聽資料、電子資料、電子物證檢查筆錄等，認為兩人涉嫌重大，經同年12月14日檢方批准逮捕，並於今年3月18日提起公訴。但兩人矢口否認教唆與行凶，將待26日法院審判，查明真相。