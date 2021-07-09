宜蘭蔡姓名醫與已婚的女護理師蘇姓女子外遇，遭蘇女丈夫提告求償，擔任醫師的蔡男說，曾救治蘇女父親可少賠，台灣高等法院認為，不能合理化其不法行為，判決蔡男須賠償蘇女的丈夫80萬元確定；名醫妻子另提告部分，高院判蘇女須賠80萬元定讞。

蔡妻對蘇女提起求償訴訟部分，一審宜蘭地院只判決10萬元，二審高院考量蔡妻因名醫外遇事件經媒體披露後，承受他人之異樣眼光，考量蘇女對婚姻生活之圓滿、安全及幸福所造成破壞之程度，判決蘇須賠償蔡妻精神慰撫金80萬元確定。

另蘇女丈夫提告主張，蔡與蘇在2017年6月6日及同年8月底某日晚上，在汽車旅館之房間內為性行為各1次，蔡的不法行為侵害他之配偶權且情節重大，致他精神上受有相當痛苦，應賠償他非財產上損害80萬元。

宜蘭地方法院判蔡男須賠償80萬元，蔡男辯稱當初他救了蘇女的父親，經蘇女追求才與她通姦，他的老婆也對蘇女提告，法院判賠10萬元，所以他也只須賠償蘇女丈夫10萬元。

高院認為，醫師救治病患乃其職務上應盡之責任，斷不能以曾救治病患或遭蘇女追求為由，合理化其不法行為，考量實際加害情形、所造成影響、被害人痛苦程度、兩造身分地位判蔡男賠償80萬元定讞。