行政院長蘇貞昌今在行政院會表示，今日下午將有三批疫苗運抵台灣，分別是日本政府捐贈的近100萬劑AZ疫苗，以及我國自購的55萬劑AZ疫苗及35萬劑莫德納疫苗，合計近200萬劑的疫苗，兵分三路，幾乎同一時段運抵國門，再加上現有約700萬劑的疫苗，台灣目前已有將近900萬劑的疫苗可用。

蘇貞昌指出，台灣已連續21天本土病例在兩位數以下，台灣的疫情穩定控制中，不過，疫情還沒有過去，國外的疫情依舊嚴峻，未來在加嚴邊境及社區防疫方面，入境的三篩措施一定要嚴格落實，同時也要落實做好疫調。

蘇貞昌說，現階段有三大防疫面向要注意，首先是加嚴邊境與社區防堵，從最近境外移入的個案中，持續發現有數起感染印度Delta病毒者，因此對於「入境3篩」措施，一定要嚴格落實，在隔離期間就能夠抓出來，才能減輕社區的防疫負擔。

本土確診個案部分，主要型態多為家戶感染或零星的職場感染，所以透過紮實的疫調、及迅速匡列、隔離，在第一時間發掘潛藏在社區的散發病例，就能避免星火蔓延，請各地方政府務必一起做到最好。

其次是提升疫苗接種率，蘇貞昌說，疫苗穩定到貨、預約系統運作順暢，明天各地就會開始施打第九、第十類對象，輪到你，就去打，你不打，我們就「長幼有序」，繼續往下面的年齡層開放施打下去。

最後是完善的鬆綁後配套措施，蘇貞昌說，上周宣布全台三級警戒延長至7月26日，並從本周二起，部分場域適度鬆綁管制措施，本周是鬆綁後首個周末，已請各部會及地方政府務必緊盯、查察，特別是風景區、景點、室內場所，務必嚴格遵守防疫指引，若有做不好或原先訂定指引為周妥之處，請相關部會隨時檢討調整，並對外公布。