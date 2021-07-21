烟花持續逼近台灣，中央宣布各縣市停班停課才會停止施打疫苗，但基隆卻提前公布23、24日暫停接種，遭外界質疑「逆時中」，對此，市長林右昌表示，市府用的是「電子鐘」，所以沒有「逆時中」的問題。

基隆市政府下午舉行防疫記者會，林右昌說，會提前決定主要是讓市民方便，中央也有相關指示，地方政府可以率先提出因應措施，不需要等到停班停課，避免讓民眾應變不及。對於外界認為林的決策是「逆時中」，他則比著會議室時鐘回應，市府用的是「電子鐘」，所以沒有「順時中」、「逆時中」的問題。

林右昌指出，為因應烟花颱風，原本預約於7月23日、24日施打疫苗皆取消，目前初估約3000人登記，市府今天早上已發出通知簡訊，已預約民眾有2種應變方式可以選擇，第一可利用健保快易通APP，或1922網站，於明天中午12點前上網更改預約時段，若民眾因故無法上網更改，市府會在下一輪公費系統預約時，主動發送簡訊，施打資格不會受到影響，請民眾放心。

另外，民眾關心少了2天接種，疫苗施打能量是否足夠，對此，林右昌表示，目前全市總共設置30處疫苗施打站，包括大型施打站6處、醫院3處、診所21處，接種能量高達2萬6000人，能量絕對足夠，但若施打點預約已額滿時，則要選其他行政區或醫療院所。