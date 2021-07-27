烟花颱風影響，基隆嶼濱海步道遭破壞。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

烟花颱風影響，基隆嶼岸邊堆積許多石塊，導致船隻無法停靠。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

受烟花颱風過境影響，基隆嶼海水淡化供水系統及濱海步道受損，加上碼頭有落石，基隆市長林右昌今日宣布，為維護遊客安全，封島整修，預計8月10日再開放登島，但仍開放繞島行程。

林右昌表示，基隆嶼於7月13日開放預約，原訂於24日正式開放登島，但受烟花颱風影響取消7月24、25、26、27日的登島行程。未料，颱風破壞了島上的海水淡化供水系統及濱海步道，碼頭邊也出現落石，經市府工程單位人員查看受災情形後，決定於7月26日起至8月9日封島整修，維護遊客安全。

市府與基隆嶼核准登島船家業者討論後，認定仍可進行繞島行程，預計於7月27日起提供遊客登記，8月10日再開放登島。林右昌進一步指出，為配合中央流行疫情指揮中心最新防疫警戒措施，權責單位針對基隆嶼訂定總量管制及相關防疫規定，每日登島總人數降載為8成，上限960人，另船隻載客數也降載為8成，提供旅客安心旅遊環境。

觀光及城市行銷處長曾姿雯說，雖受烟花颱風影響，基隆嶼延後至8月10日開放登島，不過自7月27日起，民眾仍可參加繞島行程，體驗從海上看基隆嶼的樂趣，同時呼籲基隆嶼繞島旅客仍需配合中央防疫措施規定，同時要求業者落實實聯制、公共場域及全船定期清消，協助旅客量測體溫、手部消毒，並全程佩戴口罩、勤洗手等防疫措施。

曾姿雯強調，市府將派專人加強督導船家落實防疫措施情形，如有未落實總量管制及相關防疫規定，將依傳染病防治法裁處及實施違規計點，同時作為隔年核准登島營運資格參考。