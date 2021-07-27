中央疫情指揮中心今天回應目前還沒開放公車司機、國高中老師專案施打，只有造冊還沒核准施打，但部分縣市已經開始施打，指揮中心要求還沒開打的類別停止施打。藍委林奕華表示，衛福部本來口頭告知各縣市，國高中教職員工疫苗今天會撥到地方，現在還有誠信可言嗎？

林奕華致出，衛福部本來口頭告知各縣市，國高中教職員工疫苗今天會撥到地方，所以大部分縣市都安排了這個星期施打；沒想到因為疫苗量的問題，今天又改口說8月4日才有疫苗，還說又沒有核准地方可以施打，竟然要求暫停施打。「中央疫苗政策可以如此混亂，著實令人搖頭！請問行政院蘇院長，這樣政府還有誠信可言嗎？」

林奕華表示，國、高中老師暑假有很多事要忙，108課綱要老師共備教學、國中升高中學生會有銜接課程、國九和高三學生要開始升學準備等等，所以老師們都希望能趕緊回到教育常軌。

林奕華並指出，除已施打完畢的縣市外，各縣市都已排定時間，甚至台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、新竹縣、彰化縣、基隆市都是昨天或今天就開始施打，哪是說停就停？衛福部這也太兒戲了，應趕緊收回停打國高中疫苗的決定。