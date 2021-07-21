中華代表隊出征東奧，爆發選手搭經濟艙、官員搭商務艙爭議，引發各界討論。雖總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都為此道歉，但民眾黨立委蔡壁如認為，政府拿防疫做為讓選手搭經濟艙的藉口，讓道歉變得廉價又荒謬。

蔡壁如今（21）日在臉書先是提到，距離她向衛福部索取民眾施打疫苗後死亡的資料，已經一個月了，至今仍然「已讀不回」，後來她仔細算了算，對於民眾黨的索資，行政院至少有12個已讀不回，理由不外乎：公文量過多、尚在簽核中、保密協定不便透露等等。

如今選手出征東奧爆出爭議，蔡壁如指出，聽說中華奧會召開東奧專案小組第5次會議，做出「官員商務艙、選手經濟艙」的會議資料，也是無法索資。

對於2016年蔡英文總統承諾，要給選手們最好的待遇，至少出國比賽時可以搭商務艙，讓他們可以安心、放心以最好的狀態在國際間為國爭光。蔡壁如質疑，為什麼2021年的總統蔡英文，明明眼睜睜地看著選手走入經濟艙的通道，卻還能視若無睹的用文青式的語言，告訴大家一切都很美好？

東京奧運中華代表團19日搭乘華航包機出征，由於選手全被安排坐經濟艙，引發爭議。（圖／截自潘文忠臉書）

總統蔡英文IG文章出現「經濟艙」航班資訊，火速刪文重發。（資料照／摘自蔡英文IG）

蔡壁如說，這不是經費的問題，是政府有沒有用心對待的問題；是官員坐商務艙、選手坐經濟艙的相對剝奪感的問題，但可恥的是，竟然拿「防疫」做為讓選手搭經濟艙、官員搭商務艙的藉口，且更可悲的是，總統、行政院長、教育部長、體育署長的道歉，變得廉價又荒謬。

蔡壁如認為，政治人物不應該空口說白話、廉價的文青式道歉，因道歉就是道歉，沒有分「誠摯的道歉」和「不誠摯的道歉」，而所有的「美好」應是建立在「用心」之上，如果真有心，真的把這些選手放在心上，就不會發生這樣的事，這次的事件，只是讓民眾看清當局者的體育改革、金牌入股計劃，只是說說而已。

對於座位分配問題，總統蔡英文、副總統賴清德都為此道歉，行政院長蘇貞昌也多次表達「對不起」，昨（20）日受訪時蘇貞昌提到，「原本一切美好」，還親自前往送機，「官員不應該坐進去商務艙，我非常痛心」，至於該追究的責任，回來後都會查究。