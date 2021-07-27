自2020年初新冠疫情爆發以來，衛福部的防疫政策一直堪稱荒腔走板。防疫總指揮官陳時中先是以大陸疫情嚴重為由，卡住小明不讓他們入境台灣；現在又以台灣疫情嚴重作為藉口，還是不讓小明赴台與母親團聚。

不過諷刺的是，就在同一時間，台美聯姻的家庭，7歲女童難抵思念爸爸之苦，向疫情指揮中心求助，且立刻得到官員允諾，答應協助美籍爸爸早日來台，一家重享天倫之樂。

中央防疫指揮中心官員的同情心、同理心，難道是看膚色而定嗎？既然能夠體恤台美聯姻的家庭，為何無法感同身受這些兩岸聯姻的家庭？即使這些小明，是陸配在前一段婚姻當中，和大陸前夫所生的孩子，但同樣是這些陸配懷胎十月生下來的骨肉啊！為什麼想把孩子接來台灣一起生活，竟是如此困難？

在防疫上處處雙重標準的蔡政府，面對人權竟然也是雙標到底。蔡政府把「反中、抗中」當作神主牌捧在手心上，對台灣不斷輸出新冠陽性確診者到上海、廈門不以為意，但是對沒有疫情的大陸地區民眾來台團聚卻設下重重障礙，不斷刁難。

同樣都是因為疫情的緣故，一家人被活生生地拆散兩地，令人同情。但是，對美國人可以特別予以通融來台，對小明卻苛刻以對，蔡政府討好跪舔美國人的嘴臉實在令人作嘔。