海軍司令部委龍德造船公司建造之「塔江軍艦」，今天上午在宜蘭龍德造船廠舉辦「交艦典禮」。國防部長邱國正致詞表示，塔江軍艦順利交艦不僅象徵我國海軍戰力邁向新里程碑，也向國人展現國軍捍衛海疆決心及推動國防自主成果。

邱國正表示，國防自主向來是國家的重要政策，其中「國艦國造」與「國機國造」這兩項指標項目的執行，更是蔡總統念茲在茲的建軍重要施政；然而，這並不是一件簡單的任務，造船產業不但是綜合性的工業，軍艦建造更涉及了儎台、戰鬥系統等多領域的整合技術，但負責執行「塔江軍艦」承造的龍德公司在接下合約後，把它視作創新與提升技術進步的動能，每位員工都以最大的熱情來接受挑戰，堅持做好每一項造船的環節與品質，才能使龍德公司成為國防產業發展的典範。

海軍司令部表示，海軍「塔江軍艦」係在沱江軍艦的設計基礎上，提升航行穩定、儎台匿蹤及區域防空能力，是海軍首艘具備區域防空火力的小型艦船，成為我「防衛固守、重層嚇阻」之不對稱作戰有效兵力。

海軍司令部進一步表示，本案由國防部與國家中山科學研究院採全案委製模式，因應敵情威脅劇增，加速造艦期程以提升我海軍防衛力量，建造期間恪遵防疫規定，採分區分段分時施工，將交艦期程大幅提前5個月，未來將如期、如質、如預算完成戰備並納入海軍兵力運用，本軍將持續秉持審慎嚴謹的態度與風險管控，執行國艦國造政策，籲請國人支持。