有著獨特3船體設計的美國海軍獨立號濱海作戰艦(USS Independence LCS-2)在7月29日宣布除役，該艦於2010 年投入使用，服役至今也就11年而已，絕對是提前除役。這個決定有預算排擠，以及作戰環境改變等外部因素。

軍事時報(Militarytimes)報導，美國海軍預算副助理部長蘭迪·克里特斯少將(Randy Crites)在 2020 年 2 月表示，「早期版本的濱海作戰艦需要進行重大而昂貴的升級，已不符需求，最好將它們封存起來」。因此，海軍新聞稿表示，獨立號的退役，是海軍的業務改革，騰出資源來支持其他更重要的事項。

儘管如此，美國太平洋艦隊海軍水面部隊司令羅伊‧基奇納中將(Roy Kitchener)在 7 月 29 日的退役儀式上，仍讚許該艦與成們們服役 11 年以來做出的貢獻。

基奇納中將說：「獨立號艦員們肩負著沉重的責任，他們既要測試新興設備、新的作戰概念，還要在巡航任務中積極實踐。」

「如果沒有他們的努力，就不會有今天部署圶世界各地的LCS家族成員。許多新艦的改進，在很大程度上歸功於獨立號的任務經驗。」

這是美國海軍第6艘以「獨立號」為名的軍艦，第1艘是來自美國開國革命時期的 10 門火砲單桅帆船。到二戰期間，以克里夫蘭輕巡洋艦改裝的獨立號輕型航空母艦(CVL-22)也很出名，她參與過美國攻略菲律賓之戰，並且存活到戰後，拿過8顆戰鬥之星。而更有名的是1959 年服役的佛瑞斯特級航空母艦4號艦(CV-62)，服役歷程長達39年，直至1998年才退役，在1996年台海危機時，曾來到台灣海峽維持局面。

美國海軍在今年 5 月宣布獨立號將於 7 月退役，而LCS-1自由號也將於 9 月退役。