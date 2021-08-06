日本砸重金升級12式反艦飛彈

英國航母「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）首度部署，便從歐洲水域穿越印度洋，一路航向西太平洋。而它到台灣東部水域，意味可能和美日舉行軍演。

《富比士》（Forbes）雜誌5日的分析指出，這些軍演在模擬萬一解放軍攻台，要採取甚麼樣的防禦措施。雖然並不清楚，英國在攻防中是否會扮演任何有意義的角色，但美國基於政策，可能會採取行動。而基於防止中方稱雄的利益看來，日本也愈來愈可能加入。

或許解放軍會靠數千計商船幫忙，送大軍穿越台海登陸。但分析認為，由於數十年來，台灣不斷在可能搶攤的地點加強防禦工事，因此那風險很高。而包圍是另一個選項，中方海空軍不斷舉行軍演，出動軍艦和軍機繞台，可不是沒有道理的。顯然，解放軍想從多方向攻台。

而要包圍台灣，解放軍需要穿越台灣南北兩端的海上要道，而台灣空軍可望出動新型F-16戰機，防守台灣南部的巴士海峽。至於防守台灣北部宮古海峽的任務，則可能落到日本身上。日本自衛隊為了這點，打算沿著琉球群島到台灣進行嚴密的軍事部署。

事實上，其中幾個島上已大幅增兵，東京還打算從2022年起，在另幾個島上建基地。而從北到南，馬毛島已建了新空軍基地、奄美大島部署了飛彈，而沖繩早就部署了飛彈，並有廣大的美日空軍與海軍基地。此外，宮古島有飛彈部隊，石垣島預定部署飛彈，而與那國島則是未來的電子戰設施基地。

至於日本所部署的，似乎是03式防空飛彈，還有12式反艦飛彈。如果可以的話，還有美軍支援的愛國者防空飛彈。此外，美國海軍陸戰隊正在組織能沿南西諸島部署的新反艦飛彈部隊。

分析認為，中方海軍為了突破台海防守，至少會組織3支航母打擊群。而早在4月時，解放軍第一艘航母「遼寧」艦打擊群就通過沖繩與宮古島海域，沿著台灣東部海域南下進行訓練。分析指出，萬一解放軍攻台，美日封鎖宮古海峽，而英國航母沒有插手，但美國想必會出動1—2艘航母，或是1艘裝備F-35B隱形戰機的突擊艦。至於日本海上自衛隊也已改裝直升機護衛艦，讓它成為武裝F-35B的輕航母。

而美日聯軍的航母戰鬥群可能留會在南西諸島東方水域，以避開中方火箭軍的飛彈攻勢，至於潛艦則可能潛近大陸沿海。