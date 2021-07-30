獲師鐸獎的莒光國小校長邱承宗退休，因疫情關係今舉辦預錄式線上交接典禮，邱說，40年來跟著新北的教育夥伴一起走過解嚴、開放教育、九年一貫、十二年國教及最近的遠距教學，每一波的教育變革，都看到夥伴滿滿的熱忱、滿滿的教育能量，讓新北成為台灣教育龍頭，未來也期望大家繼續打拼、繼續為教育奉獻，讓新北教育這塊招牌更加閃亮。

教育局表示，為讓新（轉）任49位校長展現治校決心，新北市首創讓校長在正式就職前，撰寫學校發展重點及自身治校理念，象徵就職前的自我期許，莫忘治校初衷。

新北市今舉行市立高中職暨國民中小學及幼兒園新卸任校（園）長預錄式線上交接典禮，異動名單包括退休13名、連任24名、新任及調任校長49名及園長5名，共計91名校（園）長。典禮影片今上午10時在新北學Bar臉書及教育局網站首播。

新北市長侯友宜在影片中表示，教育傳承一棒接一棒，衷心勉勵初任校長，並給予退休校長誠摯祝福。教育工作就是一步一腳印，認真積極的面對每一天，讓學校充滿教育的正能量與生命力。

新北市教育局長張明文表示，校長是領導教學邁向卓越的領航者，感謝所有退休的校長跟園長們，用一生奉獻給新北教育。防疫期間校長們發揮強大的應變能力，和教育局共同並肩攜手面對挑戰，更期許在後疫情時代，校長們勿忘初心，善用科技工具，打造幸福新領航，共同為孩子們創造更美好的未來。