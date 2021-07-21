中華代表隊出征東奧，爆發選手搭經濟艙、官員搭商務艙爭議，引發各界議論，傳出，中華奧會做出「官員商務艙、選手經濟艙」的會議資料無法索資，民眾黨立委蔡壁如痛批，這就是執政的傲慢，可恥的是，竟然拿「防疫」做為藉口，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌等人的道歉，變的廉價又荒謬。

蔡壁如指出，奧運選手代表國家在國際爭取國家榮耀，是真正的在為國爭光，靠的不是語言、靠的是汗水與淚水。蔡英文總統在2016年承諾，會給國手最好的待遇，至少出國比賽時可以搭商務艙，放心以最好的狀態在國際間為國爭光。

蔡壁如質疑，如今蔡總統眼睜睜看選手走入經濟艙的通道，卻還能視若無睹的用文青式的語言，告訴大家，一切都很美好嗎？這不是經費的問題，是政府有沒有用心對待的問題，是官員坐商務艙、選手坐經濟艙的相對剝奪感的問題。

蔡壁如說，防疫的基本功，是勤洗手、戴口罩，維持社交距離，並不是官員搭商務艙、選手搭經濟艙就可以防疫，竟然拿防疫當成安排選手搭經濟艙、官員搭商務艙的藉口，非常可恥。

對於蔡總統、蘇揆等人相繼道歉，蔡壁如認為是廉價又荒謬，如果政府真有心，就不會發生這樣的事，這次的事件，只是讓民眾看清當局者的體育改革、金牌入股計劃，只是說說而已。