嘉義縣衛生局27日稽查開放內用餐廳，目前無違規情況。（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

疫情警戒27日降二級，嘉義縣27日擴大稽查餐飲業防疫措施，以供應合菜餐廳為首要稽查對象，陸續查核所有現場設座餐飲業者，共查核逾200家，目前無違規情事。

全台新冠肺炎降為為二級警戒，嘉義縣宣布餐飲業有條件開放內用，但仍須遵守衛生福利部公告的「餐飲業防疫管理措施」及「餐飲業防疫指引」規定，今天衛生局動員全縣衛生稽查員，同步擴大稽查餐飲業防疫措施，首日查核逾200家業者。

縣長翁章梁說，面對防疫警戒鬆綁，各行各業蓄勢待發，餐飲業是民生基本需求，解封是經濟與民生的雙重考量，餐飲業除建議優先外帶，有條件開放內用，包括不提供合菜，以個人餐點為主；如桌間須保持1.5公尺距離、梅花座或加隔板，及2組客人間的桌椅環境清潔消毒，以確保用餐環境的安全，微解封考驗民眾防疫素養，也是未來回歸正常步調的重要關鍵，呼籲鄉親千萬不能鬆懈。

衛生局長趙紋華表示，降2級鬆綁，民眾更應該嚴守防疫作為，接種疫苗才能真正打造群體防護力，第4輪疫苗預約接種於27日上午10點開始至29日中午12點截止，提醒民眾踴躍預約。

衛生局呼籲，防疫期間餐飲業者務必落實自主健康管理、加強環境清潔消毒，全民都應遵守實聯制、戴口罩、勤洗手及保持用餐距離的防疫規定，違反且拒絕改善，將依傳染病防治法處3千元以上1萬5000元以下罰鍰，請業者不要以身試法。