雙北明起開放內用，台北遠東開出飯店業第一槍，飯店五家餐廳三家酒吧也將漸進式恢復營業，首波於8月3日開放內用餐廳為香宮及大廳茶軒，8月6日起開放馬可波羅餐廳與酒廊，接著8月13日開放上海醉月樓、8月20日開放ibuki日本料理，遠東Café 自助餐廳則將視疫情狀況確認開放用餐時程。

遠東指出，疫情趨緩，為讓食客們一解於餐廳享用美食的饞，推出「針」是安心用餐優惠，自8月3日起至31日，凡持新冠肺炎疫苗接種卡或持疫苗預約成功手機畫面憑證，至台北遠東香格里拉館內各餐廳用餐，即享75折優惠（服務費另計）。

餐廳終於開放內用，台北、台南遠東香格里拉飯店全面嚴格執行各項防疫措施，包含進入飯店皆須遵守實聯制，除用餐外，賓客需全程配戴口罩並保持安全社交距離，飯店亦降載客房與餐廳人流，館內設施使用分流管制，以專業消毒劑加強清潔所有客房、餐廳與公共區域，服務人員均配戴口罩及防護面罩，餐廳桌間距離至少1.5公尺並加裝透明隔板強化社交安全距離，讓久違的食客們吃得盡興、健康又安心。

位於萬華車站的凱達大飯店也宣布，開放館內3樓之家宴中餐廳內用，會嚴守防疫規定每餐期用餐人數上限為50人，同時提升館內防疫工作，例如管制出入口、設置紅外線測量儀、落實實聯制、電梯標示安全社交距離、賓客離席後餐桌與隔板皆全面清潔消毒、餐具皆經高溫消毒後才供使用。