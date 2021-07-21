我國參加東京奧運選手包機搭乘經濟艙、官員坐商務艙，引發爭議，體育署長張少熙請辭，行政院長蘇貞昌為此三度道歉，不過，民進黨台北市議員許淑華緩頰，問題出在體育署組織編制，源頭是馬政府時期進行組織改造。國民黨主席江啟臣要民進黨民代勿雙重標準，忘卻對人民的承諾，痛批這是標準的馬維拉。

江啟臣批評，蔡英文總統2016年承諾選手、教練出國都搭商務艙，教育部長潘文忠赴立院備詢也清楚承諾，最後卻輕諾，「蔡政府此時此刻要體育署長下台，好像也不對，承諾是你們做的，若此事與你們無關，蘇貞昌為何要道歉三次，反之大可說與政府無關」；蔡政府對人民的承諾還很多，但毀諾的更多。

國民黨立委蔣萬安表示，蔡政府執政將近6年，立院也連續兩屆佔多數，但沒有看到任何相關體育改革實質進展，運動選手代表國家參加奧運，其交通與住宿本不該是問題，但卻發現讓選手坐經濟艙，連給予選手最基本的照顧與最起碼的尊重都做不到。

蔣萬安砲轟，蘇貞昌內閣與行政團隊不只道歉就可以了事，最無法讓人接受的是，蔡英文總統2016年具體承諾讓運動選手坐商務艙，蘇貞昌備詢時，教育部長也在旁承諾要照顧運動選手參與奧運，結果具體承諾跳票，「有政府會跳票」。

蔣萬安說，奧運即將開幕，相關賽事將展開，希望全國民眾給選手加油打氣，立法院下會期是預算會期，將嚴格把關，該進行的改革與修法都會進行，希望讓代表國家出征的運動選手，能無後顧之憂受到制度性保障。